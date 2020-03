Übertreibt es Michelle bei Big Brother mit ihrer Eifersucht? Schon seit Beginn der aktuellen Staffel schien sich etwas zwischen der Altenpflegerin und ihrem Mitstreiter Philipp anzubahnen: Nachdem die 26-Jährige offen bekundet hatte, den Eventmanager attraktiv zu finden, kuschelten beide häufiger. Doch auch mit Bewohnerin Rebecca verstand sich der Hottie überdurchschnittlich gut. Für Michelle ein Dorn im Auge: Die Glatzenträgerin markierte nun deutlich ihr Revier – und wurde von Philipp dafür verspottet!

In der Folge vom Mittwoch ging im TV-Knast die Party ab: Serkan Yavuz (27) feierte seinen Geburtstag – natürlich inklusive jeder Menge Alkohol. Auch Michelle genoss dabei den einen oder anderen Drink. Bei der Verabschiedung am Zaun, der das Glashaus und das Blockhaus trennt, fiel sie ihrem Angebeteten dann um den Hals. "Du brauchst hier niemand anders mehr umarmen!", säuselte sie mehrfach, als der Muskelprotz die Umarmung lockern wollte – und mit niemand anders war dabei ganz klar Rebecca gemeint!

Im Gespräch mit Gina machte sich Philipp am nächsten Tag über eben diese Aktion lustig. "Was fährt die denn für eine Eifersuchtsschiene?", wunderte sich auch die Blondine amüsiert. Der Charmeur stimmte in das Lachen mit ein.

© SAT.1 Philipp und Gina bei "Big Brother"

