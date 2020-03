Natascha Ochsenknecht (55) lüftet ein intimes Geheimnis über Umut Kekilli (35). Bereits im Dezember 2017 hatte sich das Paar nach einer längeren On-Off-Beziehung endgültig getrennt. Der Grund: Der ehemalige Fußballer soll die dreifache Mutter nicht nur einmal betrogen haben. Er soll sogar fleißig auf Dating-Portalen unterwegs gewesen sein, während er noch mit Natascha liiert war. Jetzt offenbarte diese ein pikantes Detail aus dem gemeinsamen Schlafzimmer.

In der Show "Ranking the Stars" auf Sat.1 waren sich die anwesenden Promis rund um Marlene Lufen (49), Janine Pink (32), Mario Basler (51) und Claudia Effenberg (54) einig: Umut kam bei Natascha nie zu Wort, da diese so viel quasseln würde. Diese sieht das zwar ähnlich, verteidigt ihren Ex aber mit diesem Statement: "Er konnte nur drei grade Sätze. Aber er war nicht schlecht im Bett. Er war nicht schlecht im Bett, das ist so!", erklärte das ehemalige Model.

Mittlerweile ist der Sportler wieder in festen Händen – und erwartet sogar seinen ersten Nachwuchs. Gemeinsam mit seiner Freundin Ina Maria Schnitzer alias Jordan Carver (34) verkündete er die tolle Nachricht Ende Februar. Mit der Schwangerschaft habe sich vor allem die Beziehung zu seiner Partnerin verändert. "Ich merke, dass ich als Mann nicht mehr wie am Anfang im Mittelpunkt stehe, sondern das Baby", erklärte er gegenüber Promiflash. Doch das sei für ihn nicht weiter schlimm.

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht im März 2020

Instagram / umut_kekilli Umut Kekilli, Sportler

Instagram / umut_kekilli Umut Kekilli und Ina Maria Schnitzer im Sommer



