Die Zehner-Kellen wurden wieder bei Let's Dance rausgeholt! Die heutige Ausgabe der Tanzshow steht ganz im Zeichen der Neunziger – und alle Profis und verbliebenen Promis geben ihr Bestes. Und vor allem bei der bisherigen Favoritin Lili Paul-Roncalli (21) hat das aufs Neue gefruchtet: Zusammen mit Massimo Sinató (39) räumte die Artistin die Höchstpunktzahl von 30 Zählern von der Jury ab! Erst zum zweiten Mal kam es in der 13. Staffel zu dieser Bestwertung.

Zusammen tanzten die 21-Jährige und der Ehemann von Rebecca Mir (28) heute einen langsamen und äußerst gefühlvollen Walzer zu "Je Suis Malade". Dass die beiden diesen rhythmisch komplizierten Song gewählt haben, war ein Risiko, das sich am Ende jedoch vollends gelohnt hat: "Du bist für mich die Königin von so vielen Sachen: Haltung, Flexibilität, Ausdruck... absolut klasse", urteilte Motsi begeistert. Und auch Joachim Llambi (55) war aus dem Häuschen, immerhin brachte Lili mit dem Standard ungewohnt viele Gefühle auf die Bühne: "Man braucht keinen Contemporary, um Emotionen zu zeigen, auch ein langsamer Walzer kann das", stellte er fest. Die 30-Punkte-Wertung war anschließend wohl keine große Überraschung.

So viele Punkte einzuheimsen, das schaffte in der diesjährigen Staffel bislang nur Lilis Konkurrent Luca Hänni (25) in der vergangenen Woche – und zwar mit einem Contemporary, in dem er seine kürzliche Trennung von seiner Freundin vertanzte. "Man ist zusammen und trotzdem zieht es einen auseinander", beschrieb der Sänger die Idee hinter der emotionalen Performance.

