Christian Polanc (41) muss die Let's Dance-Fans heute Abend enttäuschen! Eigentlich tanzt der Profi zusammen mit Laura Müller (19) jeden Freitag – und die freute sich von Anfang an tierisch, mit dem 41-Jährigen verpaart worden zu sein. Jetzt gab Christian aber bekannt, dass er krankheitsbedingt ausfallen wird. Für Ersatz ist jedoch gesorgt, damit Laura trotzdem ihren Contemporary auf die Bühne bringen kann!

"Ich kann leider nicht dabei sein, bin aber zuversichtlich, dass ich nächste Woche wieder mit Laura trainieren kann", teilte der gebürtige Ingolstädter nun gegenüber RTL in einer Videobotschaft mit. Auf die Freundin von Schlagerstar Michael Wendler (47) sei er aber trotzdem sehr stolz: "Vertrau dir selbst, du kannst das!", richtete er motivierende Worte an seinen Schützling.

Für Christian wird in der heutigen fünften Ausgabe Robert Beitsch (28) einspringen. Der 28-Jährige begann die Staffel mit der ehemaligen Kickerin Steffi Jones (47), die sich bereits aus der Show verabschieden musste. "Robert, vielen Dank, dass du eingesprungen bist", zeigte sich der kurzfristig erkrankte erleichtert. Was sagt ihr zu seinem kurzfristigen Ausfall? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

