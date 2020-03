Eine besonders berühmte Kollegin von Mark Blum (✝69) verleiht ihrer Trauer über seinen Verlust Ausdruck! Am Donnerstag wurde bekannt, dass der Darsteller der Netflix-Serie You an den Folgen einer Coronavirus-Infektion verstorben ist. Während seiner jahrzehntelangen Karriere stand er mit etlichen Stars vor der Kamera – einer davon war Madonna (61): Sie gedachte des Verstorbenen jetzt mit einem rührenden Text auf Social Media!

Zu zwei gemeinsamen Bildern von Mark und ihr schrieb die "Hung Up"-Interpretin auf Instagram, dass sie mit diesem Post an ihn erinnern wolle und dass er vor Kurzem verstorben sei. "Das ist wirklich tragisch und mein Herz ist bei ihm, seiner Familie und seinen Lieben. Ich erinnere mich an ihn als lustig, warmherzig, liebevoll und professionell, als wir 1985 'Susan... verzweifelt gesucht' gedreht haben", gab sie über den US-Amerikaner einfühlsam zu verstehen. In der Komödie spielten die beiden unter anderem an der Seite von Rosanna Arquette (60) und Aidan Quinn – der Auftritt von Madonna war zudem ihr erster in einer Hauptrolle.

Aber auch mit mahnenden Worten wandte sich der Weltstar in dem Zusammenhang an seine fast 15 Millionen Follower. Marks Tod sei eine weitere Erinnerung daran, dass der Erreger nicht zu unterschätzen oder gar auf die leichte Schulter zu nehmen sei: "Wir müssen dankbar bleiben, hoffnungsvoll sein und uns gegenseitig helfen – und die Quarantäne-Regeln befolgen!", forderte Madonna ihre Community auf.

United Archives GmbH / ActionPress Mark Blum und Madonna in "Susan... verzweifelt gesucht"

FERNANDO LUCENA / Startraks Photo / ActionPress Mark Blum, Schauspieler

Getty Images Madonna, Pop-Sängerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de