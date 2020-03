Die GZSZ-Fans können sich schon bald auf das Debüt von Neuzugang Vildan Cirpan freuen: Ab 26.März schlüpft die Schauspielerin in die Rolle von Ärztin Nazan und gehört damit zum Haupt-Cast der Serie. Der Job ist mit einem strammen, schauspielerischen Pensum verbunden – für Vildan kein Problem: Sie weiß, wie sie nach einem langen Tag am Set am besten wieder runterkommt.

Vor ihrem Job bei GZSZ machte Vildan in Indien eine Yoga-Ausbildung – und die kommt ihr jetzt nach einem langen Drehtag zugute. Ihren Tag startet die Schauspielerin normalerweise mit Meditation oder Yoga. "Wenn ich morgens jedoch keine Zeit dafür finde, weil ich eventuell um sieben Uhr im Studio starte, hänge ich meine Yoga-Einheit einfach an den Abend an", erklärte sie im Interview mit RTL. Alternativ verbringe sie ihre Zeit auch gern auf der Couch, lese ein Buch oder schaue einen Film.

Vor allem zu Beginn seien die Drehtage am Set für sie sehr aufregend gewesen, das Team habe sie aber sehr offen aufgenommen. "Dadurch, dass alle so locker und cool drauf sind, habe ich mich bereits nach kurzer Zeit sehr wohl gefühlt", schwärmte Vildan. Den meisten Kontakt dürfte sie mit Gamze Senol, die ihre Cousine Shirin spielt sowie Jörn Schlönvoigt (33) haben, dessen Serienfigur Philipp ebenfalls Arzt im Jeremias-Krankenhaus ist.

TVNOW / Rolf Baumgartner Shirin (Gamze Senol) und Nazan (Vildan Cirpan) bei GZSZ

TVNOW / Rolf Baumgartner Nihat (Timur Ülker), Tuner (Thomas Drechsel), Shirin (Gamze Senol) und Nazan (Vildan Cirpan

TVNOW / Rolf Baumgartner Nazan (Vildan Cirpan), John (Felix von Jascheroff) und Shirin (Gamze Senol) in einer GZSZ-Szene



