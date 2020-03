Sie sind langsam aber sicher auf der Zielgeraden! Am heutigen Samstag findet das Halbfinale von Deutschland sucht den Superstar statt. Joshua Tappe, Ramon Kaselowsky, Paulina Wagner, Lydia Kelovitz und Chiara Damico sind noch im Rennen um den Titel "Superstar 2020". Doch fahren die Halbfinalisten jetzt so langsam die Krallen aus? Vor der großen Liveshow haben die Kandidaten mit Promiflash offen über den Konkurrenzkampf gesprochen!

Kurz vor dem Halbfinale sehen die DSDS-Sternchen den Wettstreit um den Sieg ziemlich unterschiedlich. "Ich denke, Konkurrenzkampf gibt es bei jedem von uns. Es heißt ja, jeder gegen jeden. Jeder kämpft für sich alleine", erzählt Chiara gegenüber Promiflash. Dennoch betont sie auch, dass sich die Sänger nichts anmerken lassen und zu einer Familie geworden sind. Auch Lydia bemerkt eine gewisse Spannung im Haus: "Man merkt schon, dass da ein kleiner Konkurrenzkampf ist."

Paulina, Joshua und Ramon sehen das schon etwas entspannter. "Das ist so das Schöne, dass wir nicht so konkurrenzkampfmäßig unterwegs sind, sondern echt familiär – und ich gönne das auch allen anderen", gibt die Blondine offen zu. Auch die beiden Jungs sehen das ähnlich. "Es gab schon mal den einen oder anderen Beef, aber am Ende des Abends nehmen wir uns alle wieder in den Arm und drücken uns und sind echt Freunde geworden. Hier gönnt es einfach jeder jedem", offenbart Joshua.

Anzeige

TV NOW / Stefan Gregorowius Chiara Damico, DSDS-Kandidatin 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidatin Paulina Wagner

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidat Joshua Tappe



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de