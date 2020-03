Archie Harrison hat endlich einen Kameraden zum Spielen! Im Dezember 2019 wurde bekannt, dass Herzogin Meghans (38) beste Freundin Misha Nonoo ein Kind erwartet. Viele Details gaben die Designerin und ihr Ehemann Michael Hess allerdings nicht über die Schwangerschaft preis – doch jetzt war es endlich so weit: Eine britische Quelle berichtet, dass Misha zum ersten Mal Mutter geworden ist!

Gegenüber der Daily Mail plauderte ein Insider diese zuckersüße Nachricht aus. Demnach soll Misha einen kleinen Jungen namens Leo zur Welt gebracht haben. "Unser Leben hat sich für immer komplett verändert", zitiert die Quelle die Neu-Mama. Auf das neue Leben mit ihrem Sohn freue sich das Pärchen sehr und teilte prompt einen ersten Schnappschuss mit dem Onlineportal. "Wir lieben ihn jetzt schon mehr, als wir jemals für möglich gehalten hätten und können es kaum erwarten, all die Abenteuer des Lebens mit ihm zu teilen", heißt es weiter.

Bereits in einem früheren Interview konnte die Modedesignerin ihr Baby-Glück kaum in Worte fassen. "Wir sind so begeistert! Es ist wirklich sehr aufregend, eine sehr glücklich Zeit in unserem Leben. Es ist pure Magie. Ich kann es kaum noch erwarten, unser Baby kennenzulernen", erzählte sie gegenüber People.

Getty Images Misha Nonoo und Herzogin Meghan im September 2019

Getty Images Misha Nonoo mit Michael Hess auf Harrys und Meghans Hochzeit im Mai 2018

Jamie McCarthy/Getty Images Misha Nonoo bei der MET-Gala 2018

