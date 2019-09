Für ihre eleganten Designs wird Misha Nonoo weltweit gefeiert. Zu ihren Kundinnen gehören viele hochkarätige Stars – darunter auch ihre gute Freundin Herzogin Meghan (38), die regelmäßig in den klassischen weißen Blusen der Fashion-Legende gesichtet wird. Dass die Modeschöpferin nun auch das Kleid für ihre eigene Hochzeit am vergangenen Freitag entworfen hat, ist somit wenig überraschend. Womit aber kaum jemand gerechnet haben dürfte: Misha ist fast an dem Entwurf des wohl wichtigsten Kleids ihres Lebens verzweifelt!

"Es war wirklich hart", betonte sie kürzlich im Interview mit People. Normalerweise müsse sie ihre Stücke für die verschiedensten Frauentypen designen. "Aber es ist eine völlig andere Sache, wenn du etwas entwirfst, das für dich selbst gedacht ist und das du nur an einem einzigen Tag tragen wirst." Doch das war nicht die einzige Blockade in ihrem Kopf: "Natürlich möchte man dann auch noch hübsch aussehen für seinen Mann, die Familie zufriedenstellen – kann aber eigentlich alles machen, was man will", erklärte Misha ihr Dilemma.

Die wichtigste Frage bleibt aber offen: Wie sah die Robe denn am Ende aus? Ihr fertiges Hochzeitskleid hatte Misha bei der Anreise zum Hochzeitsort am Freitagmittag geschickt in einem Kleidersack versteckt. Außerdem sind noch keine Aufnahmen von der Zeremonie an die Öffentlichkeit gedrungen. Bekannt ist nur, dass neben Mishas Freundin Meghan und deren Mann Prinz Harry (35) auch Katie Perry und Orlando Bloom (42) zu Gast waren.

Getty Images Misha Nonoo mit Michael Hess auf Harrys und Meghans Hochzeit im Mai 2018

Jamie McCarthy/Getty Images Misha Nonoo bei der MET-Gala 2018

Dimitrios Kambouris/Getty Images Misha Nonoo im Jahr 2016

