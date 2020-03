Seit etlichen Folgen findet Let's Dance ohne Live-Publikum statt. Aufgrund der aktuellen Krisensituation ist die Gefahr einer Ansteckung zu hoch, doch die Tanzpaare dürfen weiterhin trainieren und performen. Diese Tatsache stört scheinbar einige der Profitänzer: Einer soll sich anonym in einem Interview geäußert haben, dass immer mehr deswegen aufhören wollen. Stichelt jetzt Chef-Juror Joachim Llambi (55) etwa gegen dieses kursierende Gerücht?

In der aktuellen Folge musste Laura Müller (19) kurzfristig auf ihren Tanzpartner Christian Polanc (41) verzichten, der krankheitsbedingt zu Hause bleiben musste. Als Ersatz hatte die Influencerin dann Robert Beitsch (28) an ihrer Seite, der erst zwei Stunden vor Showbeginn die Choreografie lernen konnte – und dieser Einsatz beeindruckte Joachim besonders. "Danke Robert, so einen Tanz zu machen, das verdient viel Respekt. Das zeigt auch, dass du verstanden hast, wie fast alle oder die meisten von den Tänzern hier, dass du mit dem Herzen hier bist", erklärte er. Spielt der 55-Jährige hier etwa darauf an, dass einige der Profis ihre Einstellung überdenken sollten?

Der Sender selbst äußerte sich bereits gegenüber Promiflash zu den Behauptungen. Laut einem RTL-Sprecher hätte sich kein Profitänzer gemeldet und den Wunsch geäußert, dass er aussteigen wolle. "Aber rein theoretisch würden wir solche Wünsche respektieren und gemeinsam eine Lösung finden", hieß es in dem Statement.

Getty Images Joachim Llambi mit dem "Let's Dance"-Pokal

Instagram / robertbeitsch_official Laura Müller und Robert Beitsch bei "Let's Dance"

Joshua Sammer/Getty Images Joachim Llambi in der zwölften "Let's Dance"-Staffel



