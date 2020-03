Milla Jovovichs (44) kleines Mädchen ist eine richtige Grinsebacke! Anfang Februar haben die "Resident Evil"-Schauspielerin und ihr Ehemann Paul Anderson ihr drittes Kind auf der Welt begrüßt. Ihre beiden älteren Töchter Ever Gabo und Dashiel Edan (4) haben also eine Schwester namens Osian Lark Elliot bekommen. Mit ihrer Social-Media-Gemeinde teilt Milla gerne Fotos ihrer Kinder. Ein neues Bild dokumentiert, wie Osian die ganze Familie unterhält.

Die dreifache Mama und ihre Familie verbringen in der aktuellen Ausnahmesituation viel Zeit in ihrem Haus in Los Angeles. Das jüngste Familienmitglied sorgt allerdings für ordentlich gute Laune. "Baby Osian und Dash sind zur Stelle, sodass wir alle lachen können", schreibt Milla auf Instagram. Zu ihrer Botschaft präsentiert sie süße Fotos ihrer Kleinsten und eines von Tochter Dashiel, die sich im Garten auf einem Baum vergnügt.

Die zwei größeren Mädchen scheinen mächtig stolz zu sein, nun ein weiteres Geschwisterchen zu haben, vor allem Ever. "Sie hilft bei allem und beruhigt sie, wenn sie schreit", heißt es unter einem Post auf Evers Instagram-Profil.

Instagram / millajovovich Osian Jovovich-Anderson im März 2020

Instagram / millajovovich Dashiel Edan Anderson im März 2020

Instagram / evergaboanderson Ever Gabo, Dashiel Edan und Osian Jovovich-Anderson im Februar 2020



