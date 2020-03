James Arthur (32) zeigt seinen Fans sein dekadentes Domizil! Der Brite hat es durch seinen Auftritt bei X Factor ganz nach oben geschafft. Seit seinem Sieg in der Castingshow ist er mit seiner Musik megaerfolgreich und kann eine lange Liste an Preisen und Ehrungen vorweisen. Dank des Ruhms klingelte es bei dem Künstler natürlich auch ordentlich in der Kasse. Und nun zeigt er im Netz, was für ein riesiges Reich er sich mit dem Geld geleistet hat!

James teilte vor einigen Tagen auf Instagram eine Reihe an Fotos, die sein Anwesen zeigen – und das haut einen einfach aus den Socken: Der Star hat nicht nur gleich zwei Autos in der Einfahrt stehen – er kann sich außerdem über ein riesiges Wohnzimmer mit gleich drei Sofas, drei Kaminen, fünf Fernsehern an den Wänden freuen sowie über ein hauseigenes Schwimmbad inklusive Whirlpool. Auch die Türen seines Studios hatte er für einen Schnappschuss geöffnet.

Tatsächlich hatte er zu Beginn seiner Karriere im Alter von 24 Jahren in einer kleinen Wohnung gelebt. "P.S.: Immer noch bescheiden, aber stolz auf die Dinge, die ich erreicht habe. Ich habe 23 Jahre meines Lebens nichts gehabt", schrieb der "Impossible"-Interpret unter den Netz-Beitrag.

Anzeige

Instagram / jamesarthur23 James Arthurs Haus

Anzeige

Instagram / jamesarthur23 James Arthurs Wohnzimmer

Anzeige

Instagram / jamesarthur23 James Arthurs Haus

Instagram / jamesarthur23 James Arthurs Schwimmbad

Instagram / jamesarthur23 James Arthurs Studio

Instagram / jamesarthur23 James Arthurs Haus

Instagram / jamesarthur23 James Arthurs Wohnbereich

Hättet ihr erwartet, dass James in so einem großen Haus lebt? Ja, auf jeden Fall. Nein, ich bin überrascht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de