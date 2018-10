Vom Castingshow-Gewinner zum Serienstar? James Arthur (30) gewann vor sechs Jahren die neunte Staffel der britischen Version von X Factor und feierte seitdem große musikalische Erfolge. Seine Singles "Impossible" und "Say You Won't Let Go" stürmten nicht nur in Großbritannien an die Spitze der Charts. Die Karriere als gefeierter Popstar reicht ihm aber anscheinend nicht mehr, denn jetzt ist der Brite auch als Schauspieler gefragt!

In der brasilianischen Seifenoper "O Tempo não Para" (zu Deutsch: "Die Zeit bleibt nicht stehen"), die mit über 40 Millionen Zuschauern eine der beliebtesten Sendungen Brasiliens ist, wurde zunächst nur sein Hit "Naked" gespielt. "Die Produzenten waren so begeistert von den Rückmeldungen auf den Song, dass sie James unbedingt auf dem Bildschirm sehen wollten", verriet ein Insider der britischen Zeitung The Sun. Der 30-Jährige flog kurzerhand nach São Paulo, um seine Szenen zu drehen. In der Serie spielte er sich selbst, wie er in einer Bar seinen Song präsentierte.

Der Sänger, der vor wenigen Jahren noch mit Negativ-Schlagzeilen für Aufsehen sorgte, strebt jetzt sogar eine Hollywood-Karriere als Schauspieler an. "Ich habe so viel erlebt und so viele Dramen und Traumata gesehen, dass ich mich wahrscheinlich in viele verschiedene Charaktere hineinversetzen kann", sagte er.

Getty Images James Arthur auf der Bühne in der Manchester Arena

Getty Images James Arthur bei den BMI Pop Awards 2018 in Kalifornien

Getty Images James Arthur beim V Festival 2014 in England

