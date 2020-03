Dass Cathy Hummels (32) eine absolute Sportskanone ist, ist wohl mittlerweile kein Geheimnis mehr – schließlich kommen ihre Muckis am Bauch nicht von ungefähr. Für ihren definierten Körper bekommt die Moderatorin allerdings nicht nur Komplimente. Schon des Öfteren warfen ihr Kritiker vor, zu dünn zu sein. Auch aktuell wird sie wieder für ihre schlanke Figur kritisiert – doch das lässt sich Cathy nicht gefallen.

Die Frau von Mats Hummels (31) hat genug von Hetze und Mobbing im Netz. Aus diesem Grund nimmt sie sich nun die Zeit, mit einem langen Instagram-Post an die Hater zu appellieren. "Hass hat bei mir keine Plattform – noch mehr denn je werde ich dagegen vorgehen. In dieser Zeit sind wir alle traurig und ängstlich und müssen uns Mut machen, anstatt uns gegenseitig niederzumachen", beginnt sie ihren emotionalen Beitrag. Als Beispiel führt sie anschließend die Diskussion um ihr aktuelles Gewischt auf. Während Dreharbeiten in Thailand habe sie wegen Magenproblemen drei Kilo abgenommen. "Ich tue alles, um diese wieder gesund zuzunehmen. Im Moment sehe ich aber so aus, und es hilft mir nicht, das ständig in meine Kommentare auf beleidigende Art zu schreiben, weil ich mir dessen bewusst bin", stellt sie klar.

Für diese ehrlichen Zeilen wird die 32-Jährige von ihrer Community extrem gefeiert. Zahlreiche User kommentieren das Statement mit aufbauenden Worten und unzähligen Herzen. Auch Promis, wie beispielsweise Jasmin Wagner (39), sind auf Cathys Seite. "Eine Portion Liebe für dich", schreibt die Sängerin.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im März 2020

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Februar 2020

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels in Thailand



