Sie befinden sich noch immer in der rosaroten Phase – und das, obwohl Nick Jonas (27) und seine Priyanka Chopra (37) schon seit rund zwei Jahren ein Herz und eine Seele sind. Im vergangenen Dezember feierten der Musiker und die Schauspielerin sogar ihren ersten Jahrestag als verheiratetes Paar. Trotz allem ist die Luft bei den beiden noch in keinster Weise raus, wie nun ein Insider ausplauderte!

Im Interview mit Hollywood Life verriet eine Quelle, wie unzertrennlich die Eheleute bis heute sind: "Als würden sie sich immer noch in der Flitterwochen-Phase befinden", beschreibt der Insider den Eindruck, den die beiden auch öffentlich machen. Nick und Pri machen aus ihren Gefühlen füreinander also selbst in Gegenwart anderer kein Geheimnis und das scheint auch ihrer Liebe richtig gutzutun!

Die Tatsache, dass Nick und Pri wegen der aktuellen Gesundheitslage noch mehr Zeit zu zweit verbringen, sei ebenfalls alles andere als eine Hürde: Zusammen auf engstem Raum zu sein, habe sie sogar noch enger zusammengeschweißt! Regelmäßige Social-Media-Posts unterstreichen den Eindruck nochmals mehr, dass die beiden wohl ein absolutes Traumpaar sind.

