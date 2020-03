Kuscheliges Wochenende für Shay Mitchell (32) und ihre Tochter! Im Oktober verriet die Schauspielerin überglücklich, dass sie still und heimlich Mutter einer Tochter geworden ist. Seitdem teilt sie ab und an zuckersüße Momente aus ihrem Familienalltag – doch in letzter Zeit hielt sich die ehemalige Pretty Little Liars-Darstellerin auf ihrem Profil mit Baby-Schnappschüssen zurück. Nun postet sie endlich wieder ein brandneues Pic – und die Fans flippen aus!

Das niedliche Mama-Tochter-Bild ist seit Kurzem auf Shays Instagram-Seite zu finden. Ganz natürlich und offenbar ungeschminkt blickt die 32-Jährige in die Kamera, während Töchterchen Atlas mit ihren hellen Kulleraugen neben ihr liegt. "Sonntage mit ihr... Ich meine, Samstage... Moment, welcher Tag ist heute?" hält Shay, die offensichtlich jegliches Zeitgefühl verloren hat, zu dem Foto fest. Der Community ist allerdings eh egal, welcher Tag es ist, denn sie haben nur Augen für das Baby. Innerhalb weniger Stunden wird der Beitrag sage und schreibe fast zwei Millionen Mal gelikt und wie verrückt von den Usern mit Herzchen kommentiert.

Dass Mutter und Tochter aber nicht nur relaxt auf dem Sofa liegen können, sondern auch sportlich gemeinsam unterwegs sind, bewies das Duo vor einigen Wochen. Mit Atlas in der Trage erwischten Paparazzi Shay gut gelaunt auf einer Wanderung in Los Feliz.

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell mit ihrer Tochter

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell mit ihrer Tochter Atlas

Backgrid/Action Press Shay Mitchell und Atlas in Los Feliz



