Dieser Wonneproppen kommt viel herum! Ende Oktober wurde Shay Mitchell (32) zum ersten Mal Mutter – gemeinsam mit ihrem Freund Matte Babel (39) konnte sie endlich das gemeinsame Töchterchen Atlas in die Arme schließen. Offenbar stellt Kleine die Pläne der lebenslustigen Schauspielerin aber gar nicht so sehr auf den Kopf wie erwartet: Nur selten muss die frischgebackene Mama auf Aktivitäten verzichten. Die Pretty Little Liars-Darstellerin nimmt ihr Baby stattdessen ganz einfach überall hin mit. So auch kürzlich auf ihre Paris-Reise. Nun wurden die beiden putzmunter zusammen bei einer Wanderung gesichtet!

Neue Paparazzi-Aufnahmen zeigen die Neu-Mama mit ihrem Töchterchen während eines Ausflugs in Los Feliz, Kalifornien. Während die Kleine sich in einer Baby-Trage an sie schmiegte, spazierte Shay mit einer Freundin und ihren Hunden die steilen Berge auf und ab. Die Sporteinheit schien ihr einen richtigen Frischekick zu verpassen: Die 32-Jährige strahlt auf den Schnappschüssen bis über beide Ohren!

Aktuell scheint Mutter-Kind-Walken in der Promiwelt ein echter Trend zu sein: Erst vor wenigen Tagen erkundete auch Herzogin Meghan (38) mit ihrem Sohnemann Archie Harrison die Natur in ihrer neuen Heimat Kanada. Dabei trug Prinz Harrys (35) Liebste ihr Kind ebenfalls in einer Baby-Trage vor sich her. Allerdings hatte die Brünette im Gegensatz zu Shay Mitchell mehrere Bodyguards dabei.

Backgrid/Action Press Atlas und Matte Babel

Anzeige

Backgrid/Action Press Shay Mitchell, ihre Tochter Atlas und eine Freundin in Los Angeles

Anzeige

Backgrid/Action Press Shay Mitchell und ihr Baby Atlas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de