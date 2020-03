Das muss wahre Liebe sein! Christin Kaeber richtet jetzt rührende Worte an ihren Freund Leons. Die beiden Verliebten genießen seit der Geburt ihrer Tochter Nia das Elternglück in vollen Zügen. Christin ist begeistert von den väterlichen Qualitäten ihres Schatzes: Seit der Ankunft der Kleinen am 6. März wich Leons nicht von ihrer Seite. Auf ihrem Social-Media-Kanal ließ die Influencerin ihren Gefühlen nun freien Lauf.

"Ich brauchte nicht lange, um zu verstehen, dass du der Mann an meiner Seite bist. Du bist der Mann, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen möchte", schrieb die Schwester von Liz Kaeber (27) in ihrem süßen Instagram-Posting. Besonders beeindruckt sei Christin davon, wie gut Leons seine neue Rolle meistert: "Ich wusste ab der ersten Sekunde, dass du ein großartiger Papa sein wirst, doch das, was du leistest und zeigst, übertrifft alles."

Die Follower der Netz-Beauty sind sichtlich gerührt von diesen süßen Zeilen: "Der Text! Ich habe Gänsehaut!", lautet zum Beispiel ein User-Kommentar. "Eine der schönsten Liebeserklärung, die ich seit Langem gelesen habe", schreibt ein anderer Nutzer.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, TV-Star

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und ihre Tochter

Instagram / leons.kogajs Christin Kaeber und Leons, Dezember 2019

