Lucas Cordalis (52) und seine Tochter Sophia (4) sind einfach unzertrennlich! Seit ihrer Geburt 2015 ist der kleine Wirbelwind der ganze Stolz des Musikers und seiner Frau Daniela Katzenberger (33). Inzwischen ist die Nachwuchs-Katze schon vier Jahre alt – und noch immer ganz Papas Prinzessin. Das bewies Mama Daniela nun erneut mit einem zuckersüßen Foto: Voller Glück schmusen Lucas und Sophia miteinander!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Reality-TV-Blondine am Samstag ein neues Bild ihrer beiden Lieblinge: Superhappy schauen sich Lucas und Sophia in die Augen und lachen einander an, während die Kleine das Gesicht ihres Papas in den Händen hält. Den Schnappschuss kommentierte Danni nur liebevoll mit einem Herz-Emoji – mehr Worte bedarf es bei diesem niedlichen Anblick aber auch nicht!

Der Sohn von Costa Cordalis (✝75) kann seiner Tochter einfach keinen Wunsch abschlagen, wie seine Frau kürzlich in der Auftaktfolge der vierten Staffel von Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca verraten hatte. Da landen auch beim Supermarkt-Besuch mal fünf oder Sechs Spielzeuge im Korb.

Anzeige

Getty Images Daniela Katzenberger im November 2019

Anzeige

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis mit seiner Daniela und Töchterchen Sophia, März 2020

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Sophia und Lucas Cordalis, November 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de