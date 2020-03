Angelo Kelly (38) zeigte sich bei The Masked Singer musikalisch von einer ganz anderen Seite. Der irisch-amerikanische Musiker verbarg sich unter dem Kostüm der Kakerlake und performte souverän Rap- und Hip-Hop-Nummern – dabei ist er eigentlich Folk-Sänger! Sein Ausflug in das Rap-Genre kam bei den Zuschauern aber ziemlich gut an. Gegenüber Promiflash verriet er, ob er sich vorstellen könne, weiterhin solche Musik zu machen.

Angelo sei sich noch nicht sicher, inwieweit er zukünftig "Kakerlaken-Musik" machen wolle. Im Gespräch mit Promiflash erzählte er: "Ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass ich auch ein paar mehr ‘Skills’ habe als vorher und das war musikalisch gesehen auch einer der Gründe mitzumachen." Damit meine er vor allem, Sachen machen zu können, die er sich bisher nicht zugetraut habe. "Jetzt weiß ich zumindest, ich kann ein bisschen rappen", vermerkte der 38-Jährige.

Der jüngste Sohn der Kelly Family entschied sich dann jedoch aus privaten Gründen, das musikalische Experiment vorzeitig zu beenden: "Ich hätte liebend gerne weitergemacht, weil es ein großer Spaß war, die Weiterentwicklung der Figur und weitere Songs als Herausforderung zu nehmen." Dennoch sei es für ihn unter den aktuellen Umständen die richtige Entscheidung gewesen, aus der Show auszusteigen und sich nun um seine Familie zu kümmern.

ProSieben/Willi Weber Die "The Masked Singer"-Kakerlake

ActionPress/gbrci / Future Image Angelo Kelly, Musiker

MG RTL D Angelo Kelly, Teilnehmer bei "Promi Undercover Boss"



