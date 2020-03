Die Kakerlake hat heute bei The Masked Singer aus freien Stücken ihr Kostüm abgelegt! Es war eine Premiere in der beliebten ProSieben-Sendung: Erstmals werden zwei Promis demaskiert – im Falle des Krabbeltiers auf eigenen Wunsch hin. Schnell kam Angelo Kelly (38) für den freiwilligen Exit in Betracht, immerhin verließ auch sein Bruder John (53) am Dienstag Let's Dance wegen eines Krankheitsfalles in der Familie. Jetzt ist klar: Der Kakerlaken-VIP-Tipp hat sich bestätigt!

Gleich zu Beginn der heutigen "The Masked Singer"-Episode kündigte Matthias Opdenhövel (49) an, dass die Kakerlake neben einem weiteren Charakter demaskiert wird. "Wir akzeptieren es natürlich in der jetzigen Zeit, wenn ein Promi sagt: 'Ich will bei meinen Lieben sein.' Wie viele das sind, können wir jetzt noch nicht sagen", deutete der Moderator zudem vielsagend an. Das Rateteam um Ruth Moschner (43), Rea Garvey (46) und dem heutigen Gast Luke Mockridge (31) vermutete dahinter bereits neben Hape Kerkeling (55) und Jay Khan (37) deshalb in erster Linie Angelo. Als die Kakerlake die Maske abnahm, war die Überraschung schließlich nicht allzu groß: Es war tatsächlich das Kelly Family-Mitglied.

"Liebe Promis, I'm sorry, jeder Weg endet einmal. Ich muss zurück in mein Königreich", hieß es im letzten Indizien-Video der Kakerlake. Und schließlich hatte der 38-Jährige auch eine gute Erklärung dafür, weshalb er sich schweren Herzens für den Exit entschieden hat: "Leider ist es für mich vorbei, denn ich wohne seit vielen Jahren in Irland und für mich bedeutet es eine große Reise, für die Show nach Deutschland zu kommen. Das wäre zurzeit verantwortungslos, auch meiner Familie gegenüber."

ProSieben/Willi Weber Die Kakerlake bei der ersten Folge "The Masked Singer"

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Carolin Kebekus, Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2020

Instagram / angelokellyofficial Angelo Kelly & Family im Mai 2019



