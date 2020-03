Würde James Jennings noch einmal bei Temptation Island teilnehmen? Seit einigen Wochen stellen vier Paare ihre Beziehung auf der Insel der Versuchung auf eine harte Probe und testen die Treue ihres Partners. Im vergangenen Jahr nahm auch James in der ersten Staffel als Single-Mann an der Show teil. Bei seiner Angebeteten Christina Dimitriou hatte er damals zwar kein Glück, doch mittlerweile ist James glücklich vergeben. Mit seiner Freundin sollte er jetzt wieder in das Format– doch warum haben die beiden das Angebot abgelehnt?

Gegenüber Promiflash verriet der ehemalige Kuppelshow-Kandidat, dass er weder als Single noch als Paar jemals wieder an der Sendung teilnehmen würde – doch er werde regelmäßig angefragt. "Die Produktionsfirma fragt mich immer wieder an, ob ich nicht Bock habe, als Paar mitzumachen. Nein. Mich nervt das!", erklärte er im Gespräch. Auch seine Freundin Laura Lucie sei kontaktiert worden. Die Influencerin scheint von dieser Idee nicht überzeugt zu sein.

"Sie hält generell nicht so viel von solchen TV-Formaten, aber sie akzeptiert meine Vergangenheit und sieht durch mich dieses ganze Trash-TV mit anderen Augen", offenbarte er im Promiflash-Interview. Die Beauty stehe voll und ganz hinter ihm und darüber sei er sehr froh.

Instagram / jamesjennings_offiziell James Jennings, ehemaliger "Temptation Island"-Teilnehmer

Instagram / jamesjennings_offiziell James Jennings und seine Freundin Laura

Instagram / jamesjennings_offiziell Laura Lucie und James Jennings



