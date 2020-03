Wie hat sich Daniels Leben nach seiner Teilnahme bei The Biggest Loser verändert? Der Fahrschullehrer hatte sich in der diesjährigen Staffel der Abnehm-Show über Wochen mit einer strengen Diät und schweißtreibenden Fitnesseinheiten herumgeschlagen – und das mit Erfolg. Er ging nicht nur als Sieger aus der Show hervor, sondern konnte währenddessen auch satte 104 Kilo abspecken. Im Promiflash-Interview verrät Daniel, wie er sich nach seinem großen Abnehmerfolg jetzt fühlt.

"Ich bin gesund und habe keine Schmerzen mehr. Ich kann normale Kleidung kaufen und bin so fit und agil wie nie zuvor. Ich bin einfach nur glücklich!", erklärt er gegenüber Promiflash. Dass er "The Biggest Loser" am Ende sogar gewinnen konnte, ist für Daniel allerdings eher Nebensache: "Der Sieg war für mich und auch meine Familie immer nur die Kirsche auf der Torte. Sie freuen sich vielmehr über den neuen Daniel."

Auch im Alltag merkt der 31-Jährige mittlerweile immer wieder, wie gut sein neues Ich ankommt. "Ich bekomme keine Blicke mehr, ich werde nicht mehr besonders behandelt. Ich werde jetzt nicht mehr aufgrund meines Gewichts beurteilt, sondern nach meinem Lächeln, meiner Freude und meinem Charakter", bemerkt Daniel glücklich.

Instagram / daniel_thebiggestloser2020 Daniel, "The Biggest Loser"-Kandidat 2020

© SAT.1/Willi Weber Daniel, Sieger von "The Biggest Loser" 2020

Sat.1 / Arya Shirazi Daniel, Kandidat bei "The Biggest Loser"



