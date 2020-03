Was für schöne Nachrichten von Mesut Özil (31): Der Fußballer ist zum ersten Mal Vater geworden! Erst vergangenen Sommer heiratete der Kicker seine große Liebe Amine Gülse (26). In einer romantischen Zeremonie, die einer Märchenhochzeit glich, gaben sich die Turteltauben das Jawort. Neun Monate später folgte nun das nächste Highlight in ihrer Beziehung: Mesut und Amine durften sich über die Geburt ihrer Tochter freuen.

Die Baby-News bestätigte der 31-Jährige diese Woche persönlich auf seinem Instagram-Account – und stellte seinen Followern auch direkt seine Prinzessin vor: Auf einem Schnappschuss hält Mesut sein Töchterlein in seinem Armen, während er gleichzeitig seine Frau auf der Stirn küsst. Zu diesem Familien-Foto schrieb der Kicker auf Türkisch: "Gott sei Dank wurde unsere Tochter Eda gesund geboren." In den Kommentaren hagelte es zahlreiche Glückwünsche von den Usern und viele Likes für das Bild.

Damit ist das Familienglück perfekt! Was für eine große Stütze Amine für das Mitglied von FC Arsenal ist, hat Mesut in der Vergangenheit schon oft betont. Immer wieder lässt er seine Follower mit Sätzen wie "Ich bin einfach gesegnet" an seinem Glück teilhaben.

MEGA Amine Gülse und Mesut Özil nach ihrer Hochzeit in Istanbul

Instagram / m10_official Mesut Özil (rechts) und seine Freundin Amine Gülse im Juli 2018

Instagram / gulseamine Amine Gülse und Mesut Özil



