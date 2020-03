Schon seit zwei Monaten ist Matthias Ginter (26) mittlerweile Papa: Am 19. Januar erblickte Sohnemann Matteo das Licht der Welt. Auf regelmäßige Baby-Updates warten die Fans des Fußballers seitdem allerdings vergeblich: Abgesehen von einem Händchen haben sie noch nichts von Matthias' Nachwuchs zu Gesicht bekommen – bis jetzt! Auf einem aktuellen Post im Netz ist nicht nur dessen Liebste Christina, sondern auch das gemeinsame Söhnchen zu sehen.

Zwei professionelle Fotos auf Instagram zeigt: Im Hause Ginter ist Kuscheln angesagt! Gemeinsam liegt das Trio im Bett, Mama Chrissy links, Papa Matze rechts und Baby Matteo in der Mitte. Zwar ist das Gesichtchen des Wonneproppens geblurrt – für Begeisterung dürfte dieser Schnappschuss dennoch sorgen. "Immer bei euch", kommentierte der glückliche Daddy den Beitrag. Kicker-Kollege Marc Bartra (29) setzte zwei Herzaugen-Emojis unter das Posting.

Der Stolz, den Matthias in seiner neuen Rolle als Vater empfindet, ist ihm anzusehen. Auf einem zweiten Bild hält der Sportler seinen Mini-Me behutsam in den Armen und drückt ihm vorsichtig einen Kuss auf die Stirn. Auch damit dürfte der 26-Jährige so manche Follower-Herzen zum Schmelzen bringen.

Anzeige

Instagram / matzeginter28 Matthias Ginters Sohnemann Matteo

Anzeige

Juicy Pictures/ Ben Obst Matthias Ginter mit seinem Sohn Matteo

Anzeige

Juicy Pictures/ Ben Obst Christina und Matthias Ginter



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de