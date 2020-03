Amira (27) und Oliver Pocher (42) nutzen ihre Reichweite für ein wichtiges Thema! In den vergangenen Wochen machte der Berufs-Komiker es sich zur Aufgabe, einige Influencer durch den Kakao zu ziehen und ihnen mal gehörig die Meinung zu geigen. Besonders hart traf es dabei das YouTube-Traumpaar Sarah (28) und Dominic Harrison (28): Der Blondschopf kritisierte die Eltern heftig, weil sie ihre Tochter Mia (2) so oft im Netz zeigen. Nun klärten Oli und seine Gattin auf, was womöglich hinter der Aktion gesteckt hatte: Sie sorgen sich wegen Pädophilen im Netz!

In einer Instagram-Videobotschaft machten die Eltern eines Sohnes jetzt darauf aufmerksam, dass es auf der Plattform teilweise nicht mit rechten Dingen zugeht. "Instagram hat ganz viele pädophile Leute unter sich", betonte Amira, die von ihren Followern auf einige verdächtige Profile hingewiesen worden sei. "Es gibt zwei verschiedene Arten dieser Seiten: Entweder ausschließlich ein Kind – oder Seiten, die wahllos Kinderfotos sammeln", schilderte die Visagistin weiter. "Das ist einfach zum Kotzen." Ihre Lösung: Sie und Oli hätten die Profile nicht nur gemeldet, sondern gleich an die Polizei weitergeleitet. Auch das LKA sei mittlerweile eingeschaltet.

In diesem Zuge appellierte Oli erneut an alle "prominenten und nicht prominenten Eltern": Man solle seine Kinder nichts ins Netz stellen. "Solche Seiten leben von Accounts, die ihre Kinder auf Instagram posten." Auch Oliver und Amira würden sich durch ihre diesbezüglichen Recherchen nur weiter in ihrer Entscheidung bestärkt fühlen, ihren Spross nicht auf Social Media zu zeigen.

Für ihr Video und die darin enthaltenen Aussagen ernteten die Pochers bereits eine Menge Zuspruch in der Kommentarspalte – auch von anderen Promi-Eltern, die das Ganze ähnlich halten: "Weiter so, danke, dass ihr darauf aufmerksam macht", lobt Olis Ex-Frau und Fünffach-Mama Sandy Meyer-Wölden (37). "Ich habe zwei Kinder und die kennt niemand in der Öffentlichkeit!", betont der Yotta (43).

Splash News Amira Aly und Oliver Pocher, November 2018

Action Press / Chris Emil Janßen Oliver Pocher und Amira Aly im Juni 2019 in Hamburg

Getty Images Amira Aly und Oliver Pocher im April 2019

Getty Images Sandy Meyer-Wölden 2019 in Berlin



