Was für ein putziger Mama-Tochter-Moment bei den Claßens! Vor zehn Tagen konnten Bibi (27) und Julian (26) ihren neuesten Familienzuwachs begrüßen: Ihre kleine Tochter Emily erblickte am 20. März per Kaiserschnitt das Licht der Welt. Dies verrieten die glücklichen Eltern bereits mit einem ersten Familien-Foto, auf dem sie und Sohnemann Lio (1) die Hand des neugeborenen Sprosses hielten. Mit einem niedlichen Schnappschuss zeigt Bibi ihren Fans nun erneut die enge Bindung zu ihrer Tochter!

Auf Instagram teilte Bibi das erste gemeinsame Mama-Tochter-Foto. Darauf sitzt die YouTuberin ganz entspannt auf dem Boden und hält ihr Baby liebevoll im Arm, während sie ihren Kopf dicht an den ihrer Prinzessin schmiegt. Emilys Gesicht zeigt Bibi auf dem Bild nicht, lediglich der Hinterkopf ihres Knirpses ist zu sehen. "Meine kleine Emily", schrieb die Beauty stolz dazu. Die Fans der Influencerin sind von dem Anblick ganz verzaubert. "So süß", "Ihr seht total glücklich aus" oder "Mein Herz geht auf", lauten nur drei überwältigte Kommentare der Follower.

Auch wenn Papa Julian bislang noch kein Foto mit Emily auf Social Media veröffentlichte – der 26-Jährige ist ebenfalls überglücklich, so eine tolle kleine Familie zu haben. "Niemals hätte ich mir das hier erträumt", freute er sich unter dem ersten Post nach Emilys Geburt auf Instagram.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi, Julian und Lio Claßen mit der neugeborenen Tochter Emily, März 2020

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihrer Tochter Emily

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen

