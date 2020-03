Emily Ratajkowski (28) weiß, wie sie ihre Fans zum Dahinschmelzen bringt! Das Model ist eine leidenschaftliche Instagram-Nutzerin. Fast täglich unterhält sie ihre fast 26 Millionen Follower auf der Social-Media-Plattform mit Einblicken in ihr Leben. Besonders beliebt sind dabei Emilys heiße Dessous-Bilder. Aber auch ihr Hund Colombo ist ein gern gesehener Gast auf ihrem Profil. Nun dachte sich Emily offenbar: Warum nicht Sexyness und Cuteness für ein Foto kombinieren?

Auf ihrem neuen Instagram-Pic schmiegt sich die 28-Jährige an ihren Hund – lediglich mit einem Slip und einem leichten Bademantel bekleidet. "Er hat das Kuscheln so satt", scherzte die Beauty unter dem Post. Ihre Community brachte ihre Euphorie über den Schnappschuss mit zahlreichen Likes zum Ausdruck. Auch prominente Hundebesitzer wie Hailey Bieber (23) und Lukas Podolski (34) drückten auf "Gefällt mir".

Instagram scheint für Emily in der aktuellen Situation offenbar eine beliebte Freizeitbeschäftigung für zu Hause zu sein. Erst einen Tag zuvor brachte sie ihre Follower mit einem anderen Bild zum Lachen. Darauf posieren die Laufstegschönheit und ihr Ehemann Sebastian Bear-McClard (33) nackt in einer Badewanne voller Schaum und nippen dabei an einem Drink.

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Instagram / emrata Emily Ratajkowski mit ihrem Hund Colombo, März 2020

Instagram / emrata Emily Ratajkowski und Sebastian Bear-McClard, März 2020

