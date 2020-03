Amy Schumer teilt einen besonders intimen Moment mit ihrer Community! Im vergangenen Mai kam der Sohn der Schauspielerin auf die Welt. Seitdem lässt die Emmy-Preisträgerin ihre Fans im Netz an ihrem Mami-Alltag teilhaben. Beschönigen tut sie dabei jedoch nichts: So sprach sie ganz offen über ihre Sorgen, nach wenigen Monaten wieder zurück ins Berufsleben zu kehren. Mit einem freizügigen Bild kurz nach der Entbindung ihres Sohnes Gene richtete Amy (38) sich nun an alle werdende Mütter!

"Große Nippel-Liebe an all die schwangeren Ladys da draußen in dieser Zeit. Wir denken an euch!", schrieb die Komikerin zu einem Pic in ihrer Instagram-Story und spielte damit auf die aktuelle Gesundheitslage an. Auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme stillt Amy ihren neugeborenen Sohn in einem Sessel im Krankenhaus. Lediglich zwei aufgemalte Sternchen bedecken ihre blanken Brustwarzen.

Es ist nicht der erste intime Einblick, den Amy ihren Fans in ihre Mutter-Sohn-Bindung gewährt. Bereits Ende 2019 postete sie ein Bild, das den kleinen Gene wenige Sekunden nach seiner Geburt zeigt. "Es war ein sehr gutes Jahr", kommentierte die "I Feel Pretty"-Darstellerin den Post damals. Ihr neuester Beitrag zeigt nun, dass sie noch immer nur zu gern an die ersten Momente mit ihrem Kind zurückdenkt.

Instagram / amyschumer Amy Schumer mit ihrem Sohn

Instagram / amyschumer Amy Schumer mit ihrer Familie

Instagram / amyschumer Amy Schumer und ihr Sohn



