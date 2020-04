Endlich zeigt Marc Barthel (30) mal wieder seinen Sohn! Seit November vergangenen Jahres könnten der Schauspieler und seine Lebensgefährtin Anna Hofbauer (31) kaum glücklicher sein: Mit Sohnemann Leo sind die beiden erstmals Eltern geworden. Vor allem die ehemalige Bachelorette updatet ihre Community seitdem fleißig über wichtige Entwicklungsschritte ihres Sprosses. Auf Marcs Social-Media-Accounts gibt es dagegen seltener Papa-Content. Doch nun veröffentlichte auch der ehemalige GZSZ-Darsteller endlich ein neues Bild mit seinem Nachwuchs – zum ersten Mal in diesem Jahr!

Liebevoll hält der "Notruf Hafenkante"-Star seinen Sohn auf seinem neuen Instagram-Foto auf dem Arm und lächelt glücklich. In der Bildunterschrift gab Marc Leo und seinen Followern einen weisen Rat mit auf dem Weg: "Wir arbeiten in unserem Leben so oft an Zielen anderer Menschen, um vermeintlich glücklicher zu sein. [...] Um Geld zu verdienen, was wir gar nicht verdienen wollen. Dabei gibt es nur das eine, das wirklich zählt."

Mittlerweile ist Leo vier Monate alt und hält seine Eltern ganz schön auf Trab. Doch auch mit schlaflosen Nächten kommen Anna und Marc bestens klar. "Also, ich muss sagen, wir haben uns da mittlerweile sehr gut eingespielt", erzählte die Musical-Darstellerin Promiflash Ende Februar.

Anzeige

Christopher Tamcke / Future Image / ActionPress Marc Barthel und Anna Hofbauer in Hamburg, April 2019

Anzeige

Instagram / marcbarthel March Barthel und sein Sohn Leo im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / marcbarthel Anna Hofbauer und Marc Barthel mit ihrem Sohnemann Leo



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de