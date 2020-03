Schlaflose Nächte und Windeln wechseln wie am Fließband – für Anna Hofbauer (31) und Marc Barthel (30) hat sich der Alltag um 180 Grad gedreht! Anfang Dezember gaben die Schauspieler glücklich preis, dass sie Eltern eines Sohnes geworden sind. Zwar kam der kleine Leo etwas zu früh zur Welt, ist mittlerweile aber putzmunter und hält Mama und Papa gehörig auf Trab. Vor allem die Schlaflosigkeit war im Hause Hofbauer-Barthel in den vergangenen Wochen ein großes Thema. Im Promiflash-Interview gibt das Paar nun ein brandneues Baby-Update!

Bei der BMW Bunte Festival Night im Rahmen der Berlinale plaudern Anna und Marc gut gelaunt über ihr Baby. Sind die Nächte aktuell wieder etwas entspannter geworden? "Also, ich muss sagen, wir haben uns da mittlerweile sehr gut eingespielt", erzählt die Musical-Darstellerin Promiflash am Rande des Events. Kein erst wenige Monate altes Baby schlafe von Anfang an komplett durch, doch immerhin scheint es jetzt wieder etwas besser zu laufen als in der Anfangsphase: "Wie gesagt, wir haben da unseren Weg gefunden und können eigentlich inzwischen alle relativ gut schlafen."

Allzuviel verraten Anna und Marc auf Social Media und Co. nicht über ihren Wonneproppen und den Familienalltag. Doch wenn sie etwas teilen, setzen die zwei auf Ehrlichkeit und Authentizität. "Das ist ganz wichtig, dass wir das offen und ehrlich kommunizieren und ich kriege das gerade durch Instagram mit, dass die Frauen sagen: 'Danke, dass du einfach mal sagst, wie es wirklich ist.' Es passiert halt auch, dass so ein kleiner Wurm alle zwei, drei Stunden mal aufwacht, das ist total normal", stellt Anna abschließend noch einmal klar.

Getty Images Marc Barthel und Anna Hofbauer bei der Berlin Fashion Week 2019

Instagram / marcbarthel Anna Hofbauer und Marc Barthel mit ihrem Sohnemann Leo

Instagram / anna_hofbauer.official Marc Barthel und Anna Hofbauer

