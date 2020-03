Auf die Plätze, fertig, los! Seit Ende November ist Anna Hofbauer (31) stolze Mama eines kleinen Sohnes – und trotz der neuen Herausforderung nimmt sich die einstige Bachelorette regelmäßig Zeit, um ihre Community an ihrem Familienalltag teilhaben zu lassen. Auch jetzt teilt sie stolz neue Infos zu ihrem Wonneproppen und verrät: Der kleine Leo entwickelt sich langsam zu einem waschechten Entdecker!

"Perfekt ausgestattet mit dem besten Freund erkundet Leo aktuell die Welt um ihn herum", beginnt Anna ihren aktuellen Post auf ihrer Instagram-Seite. Zu ihren Worten postet sie außerdem einen zuckersüßen Schnappschuss ihres Kleinen, der auf dem Bauch liegt und einen Stofflöwen im Arm hält. "Alles wird ganz genau beobachtet, die ersten Laute plappern aus ihm heraus und ich liebe sein Lachen", schwärmt die Musical-Darstellerin weiter.

Das Foto zeigt, wie groß der kleine Kerl bereits geworden ist – das ist auch Mama Anna kürzlich bewusst geworden. "Wenn mir früher jemand gesagt hat: 'Genieß die Zeit, in der sie so klein sind, sie werden so schnell groß', habe ich immer innerlich die Augen gerollt und gedacht: 'Wieder so ein gut gemeinter Ratschlag'", hielt die 31-Jährige in einem früheren Netz-Beitrag fest.

