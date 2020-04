Bei Hochzeit auf den ersten Blick hat Melissa einem völlig fremden Mann das Jawort gegeben. Mittlerweile ist sie mit ihrem Philipp aber bereits seit acht Monaten verheiratet und könnte nicht glücklicher sein. Bei den stetigen Liebes-Updates der beiden im Netz fragen sich die Fans bereits, wann bei dem Paar Nachwuchs ansteht. Promiflash hat bei Melissa nachgefragt, was sie von den regelmäßigen Fragen nach der Familienplanung hält.

Auch wenn sie die neugierigen Fragen ihrer Community eigentlich nicht stören, muss die Blondine im Gespräch mit Promiflash doch zugeben, dass es teilweise etwas ermüdend sei, immer dieselben Antworten zu geben. "Wir sind schließlich noch jung und haben noch genug Zeit, unseren Kinderwunsch zu verwirklichen", erklärt sie. Weil aktuell ziemlich viele Influencer Kinder erwarten oder bekommen, sei das Thema allerdings gerade in aller Munde. "Viele meiner Follower würden sich, denke ich, sehr für uns freuen", ist sie sich sicher.

Bis es so weit ist, genießen Mel und ihr Liebster erst mal ausgiebig ihre Zweisamkeit. "Unsere Liebe wächst immer noch täglich und auch in schwierigen Zeiten können wir uns aufeinander verlassen. Wir haben in uns den Partner fürs Leben gefunden", schwärmte die TV-Bekanntheit kürzlich von ihrer Beziehung.

Anzeige

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Melissa und Philipp 2019

Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa und Philipp

Anzeige

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp und Melissa aus "Hochzeit auf den ersten Blick"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de