Bedeutet das etwa den nächsten Auszug bei Big Brother? Gerade erst musste Promi-Nachrückerin Jade Übach (26) den TV-Container verlassen. Entspannen können sich die übrigen Bewohner deshalb aber noch lange nicht. Immerhin steht schon bald die nächste Eliminierung an. Aber könnte das TV-Aus für einen der Kandidaten schon eher kommen als gedacht? Möglicherweise muss Gina Beckmann bereits heute aus dem "Big Brother"-Haus ausziehen!

Wie Sat.1 ankündigt, wird es in der Fernseh-WG eine böse Überraschung geben. Kandidatin Gina wird von dem großen Bruder ins Sprechzimmer gebeten – und hat daraufhin schlechte Neuigkeiten für ihre Mitstreiter: "Ich habe gestern einen krassen Regelverstoß begangen. Ich soll jetzt meine Sachen packen und gehen. Ich weiß auch, was für ein Regelverstoß das war. Ich dachte halt, das wäre nicht so schlimm. Aber ich soll jetzt gehen!" Bei den anderen "Big Brother"-Stars sorgt diese Ankündigung natürlich für blankes Entsetzen. Was Gina so Schlimmes angestellt hat, dass sie augenblicklich ausziehen muss, ist noch nicht bekannt.

Oder handelt es sich bei der ganzen Sache etwa bloß um einen Aprilscherz? Immerhin werden heute erst die Ereignisse gezeigt, die gestern aufgenommen wurden – am 1. April. Es wäre auch nicht das erste Mal, dass sich der große Bruder einen Aprilscherz mit den Bewohnern erlaubt. Schon 2007 dachten die damaligen Kandidaten Sonja und Michael, dass sie rausgewählt wurden. Das stellte sich am Ende allerdings als Gag heraus.

Jade Übach, "Big Brother"-Kandidatin 2020

Gina Beckmann und Cathleen Vogel nach der Live-Nominierung

Gina, Vanessa und Pat bei "Big Brother" 2020



