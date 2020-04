Bibi (27) und Julian Claßen (26) sind total stolz auf das super Verhältnis ihrer Kinder! Vor wenigen Tagen hat sich die kleine Familie vergrößert: Tochter Emily kam zur Welt. Die Kleine darf sich nicht nur über liebende und fürsorgliche Eltern freuen, sondern auch über ihren großen Bruder Lio. Ob der Einjährige wohl eifersüchtig auf den Neuzugang reagiert? Darüber hatten sich die nun zweifachen Eltern vor der Geburt schon so ihre Gedanken gemacht. Doch bei ihrem Lio waren alle Befürchtungen unbegründet, denn er ist total vernarrt in seine Schwester!

Das haben Bibi und Julian jetzt in einem YouTube-Video verraten. Die Webstars haben sich für das allererste Aufeinandertreffen ihrer Kinder etwas Süßes überlegt. So haben sie Lio nämlich ein kleines Geschenk im Namen seiner kleinen Schwester überreicht, um einen positiven Eindruck zu schaffen. Im Nachhinein hätte es diese Geste aber auch gar nicht gebraucht, wie Bibi schwärmt: "Man muss schon sagen, dass vom Lio aus da sehr viel Liebe kam. Wir brauchen gar keine Geschenke. Lio ist manchmal zu fürsorglich. [...] Alles in allem können wir auf jeden Fall sagen, der Lio ist nicht eifersüchtig, es funktioniert alles mega, der liebt die Emily so sehr."

Papa Julian ist auch total begeistert darüber, wie sehr sich sein Sohnemann schon um das neue Familienmitglied kümmert: "Wenn Emmi schreit, macht ihn das voll unruhig und dann kommt er da hin und streichelt sie und will sie beruhigen. [...] Wenn er nicht mal der krasseste Beschützer-Bruder wird."

Instagram / bibisbeautypalace Bibi, Julian und Lio Claßens Hände und ihre neugeborene Tochter Emily, März 2020

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit Tochter Emily

Instagram / bibisbeautypalace Julian, Lio und Bibi Claßen, November 2019



