Die Beckhams machen das Beste aus der aktuellen Lage! Wegen der kritischen Gesundheitssituation ist es in vielen Ländern momentan nicht möglich, sich außerhalb der eigenen vier Wände großartig zu vergnügen – das gilt auch für die Stars und Sternchen. Aber Victoria Beckham (45) und ihre Familie lassen sich davon den Spaß nicht verderben. Wenn sie nicht ins Kino gehen können, verlegen sie es eben nach Hause. Und Töchterchen Harper Seven (8) bringt ihren Liebsten den obligatorischen Süßkram.

Mama Vic gewährt den Fans in ihrer Instagram-Story einen Einblick in einen gemütlichen Familienabend im Hause Beckham. Um das Kino-Erlebnis so authentisch wie möglich zu gestalten, hat sich Harper einen Bauchladen mit etlichen Leckereien umgeschnallt. Stolz präsentiert die Achtjährige ihre Auswahl an Schokoladen und Crackern.

Bevor der spaßige Teil des Tages losgegangen ist, hatte das Mutter-Tochter-Duo bestimmt ordentlich zusammen gebüffelt. Auch der Schulbesuch fällt momentan für Harper aus. Stattdessen wird sie zu Hause von Victoria unterrichtet und die ist als Aushilfs-Lehrerin höchst motiviert, wie die Designerin kürzlich mit einem witzigen Throwback-Pic unter Beweis stellte.

Anzeige

Instagram / davidbeckham Familie Beckham im Januar 2020

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit ihrer Tochter Harper Seven

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham, Designerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de