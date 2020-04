Sebastian Preuss (29) muss für seinen Aprilscherz harte Kritik einstecken! Am Mittwoch hatte der amtierende Bachelor sich anlässlich des ersten Aprils einen Gag erlauben wollen: Via Social Media hatte der Rosenkavalier sich in einem langen Statement als homosexuell geoutet. Kurz darauf erklärte der Münchner, es habe sich dabei nur um einen Witz gehandelt. Seine Community ist von diesem Humor aber nicht besonders angetan: Zahlreiche Fans und Promis gehen jetzt hart mit Basti ins Gericht.

Unter seinem vermeintlichen Coming-out-Posting auf Instagram häufen sich inzwischen die negativen Kommentare: Blogger Riccardo Simonetti (27), seinerseits sehr engagiert in der LGBTQ+-Gemeinschaft, ist beispielsweise gar nicht happy über den Joke des blonden Junggesellen. "Für dich ist das bestimmt keine große Sache, aber jeder Teenager, der noch damit hadert, sein wahres Ich der Welt zu zeigen, kann das morgen nicht einfach zurücknehmen. Das hat Respekt verdient und sollte nicht benutzt werden, um ein paar Lacher zu kassieren. Ein bisschen mehr Empathie bitte!" schrieb der Influencer zu dem Beitrag. Auch Dragqueen Katy Bähm (26) konnte über Bastis Post nicht lachen: "Es mag für dich ein harmloser Aprilscherz sein, aber für viele von uns, die wirklich schwul sind, ist das hart. Wir werden von unseren Familien verstoßen und können teilweise nicht einfach frei leben. Sich über so ein intensives Thema wie Outing lustig zu machen, ist nicht korrekt!" Dieser Meinung stimmten zahlreiche Follower des Kickboxers zu.

In seinem Posting hatte Basti seinen Bewunderern vorgegaukelt, in einer festen Beziehung mit seinem besten Kumpel zu sein und die Zeit als Bachelor nur genutzt zu haben, um sich seiner wahren Gefühle klar zu werden. Das Statement hatte der gelernte Lackierer sogar mit den Hashtags #Gay und #LGBT versehen – für viele Follower ein respektloser Umgang mit diesem noch immer so sensiblen Thema.

