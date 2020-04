Am 1. April sind Jennifer Frankhauser (27), Sebastian Preuss (29), Sidney Wolf und Co. zu Scherzen aufgelegt! Eigentlich herrscht aufgrund der aktuellen Gesundheitslage eher bedrückte Stimmung in Deutschland. Dennoch bietet der Aprilanfang eine gute Gelegenheit, um die Menschen wieder ein wenig aufzuheitern. Das dachten sich offenbar auch Daniela Katzenbergers Halbschwester und ihre Netz-Kollegen – und führten jetzt allesamt ihre Follower an der Nase herum!

Jenny teilte am Mittwoch ein Foto auf Instagram, auf dem sie ihren nackten und ziemlichen runden Bauch in Richtung Kamera streckt. Dazu postete sie den Hashtag #schwanger und kommentierte: "Unerwartet, aber unglaublich glücklich." Ob die 27-Jährige tatsächlich ein Baby erwartet oder sie ihren Bauch nur ordentlich herausstreckt? Vermutlich ist eher Letzteres der Fall, schließlich zeigte sich die Influencerin nur einen Tag vorher noch durchtrainiert und mit flacher Körpermitte!

Auch der Ex-Love Island-Kandidat Sidney erwartet angeblich Nachwuchs und verkündete das mit einem Foto seiner Schlappen, auf denen das Wort "Papa" steht. Um seine Fans noch mehr von der Nachricht zu überzeugen, fügte er sogar noch den Hashtag #werdenderpapa ein. Sidneys Kuppel-Show-Kollegen Denise Bröhl und Mischa Mayer teilten jetzt ebenfalls überraschende News im Netz: Obwohl sie 2019 auf der Liebesinsel keine romantischen Gefühle füreinander gehabt hatten, scheinen sie nun völlig vernarrt ineinander zu sein: Das gaben sie zumindest in einem Pärchen-Clip vor und behaupteten, ihre Gefühle füreinander nicht "weiter verstecken" zu wollen.

Auch der Ex-Bachelor Sebastian hat angeblich endlich seine große Liebe gefunden – allerdings nicht bei einer Frau, sondern in seinem besten Freund: "Über die Jahre bist du mit besonders wichtig geworden und die Zeit als Bachelor habe ich genutzt, um zu erkennen, ob meine Gefühle dir gegenüber der Wahrheit entsprechen", schrieb er zu einem Foto, auf dem er und sein Kumpel sich gegenseitig anschmachten. Ein Scherz übrigens, der nicht nur für Gelächter, sondern auch kritische Stimmen sorgte...

Wayne Carpendale (43) nahm seine Follower zwar nicht selbst auf die Schippe, wurde aber zum Opfer eines Aprilscherzes: Eigentlich wollte er an einer Instagram-Challenge teilnehmen – dann schmierte ihm seine Frau Annemarie (42) aber das Gesicht voll: "So sieht's aus, wenn ich meine Frau am 1. April bitte, mir einen Milchschaumbart zu machen", erklärte der Schauspieler zu dem lustigen Schnappschuss.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser

Instagram / sidneywolf23 Sidney Wolfs Schlappen

Instagram / denise.magdalena Mischa Mayer und Denise Bröhl im April 2020

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss und sein bester Freund Chris im April 2020

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale im April 2020



