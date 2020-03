Kriegt Big Brother noch die Kurve? Seit dem 10. Februar können die Fernsehzuschauer den Bewohnern beim Leben im TV-Container zusehen. Das Erfolgsformat von Sat.1 kommt in diesem Jahr allerdings beim Publikum gar nicht gut an. Bereits in der dritten Woche startete die Show mit einem Quoten-Tiefstwert. Und auch in dieser Woche sieht es schlecht aus: Die Zuschauerzahlen sind noch einmal rapide gesunken!

Am Montag hatte der Große Bruder einen neuen Tiefstwert aufgestellt, wie DWDL berichtete. Die Tageszusammenfassung hatte am Vorabend in der relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen nur einen Marktanteil von 5,2 Prozent erreicht – und war damit so schlecht wie noch nie. Das entspricht nur 350.000 Zuschauern. Mit einer gesamten Reichweite von 770.000 Zuschauern kratze "Big Brother" auch hier an einem neuen Minimalwert.

Auch die Liveshow während der Primetime kann keine besseren Zahlen verbuchen. "Big Brother - Die Entscheidung" hatte sich bis jetzt mit mehr als einer Million Beobachter halten können: Am vergangenen Montag waren es nur noch 960.000. Den Einzug der Kandidaten vor gut drei Wochen hatten noch 1,6 Millionen Menschen vor der Mattscheibe verfolgt.

Anzeige

© SAT.1 / Julian Essink Jochen Schropp, Moderator von "Big Brother" 2020

Anzeige

"Big Brother"-Nominierungstafel aus Woche eins "Big Brother"-Nominierungstafel aus Woche eins

Anzeige

Sat. 1 Die "Big Brother"-Kandidaten 2020 im Glashaus



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de