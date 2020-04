Rund zwei Monate ist es her, dass die Sportwelt eine wahre Hiobsbotschaft erfuhr: Kobe Bryant (✝41) und dessen Tochter Gianna (✝13) kamen bei einem Helikopter-Absturz ums Leben. Familie, Freunde und Kollegen nahmen in den vergangenen Wochen und Monaten Abschied von dem Familienvater. Die meisten werden ihn als Basketball-Legende in Erinnerung behalten. Doch Kobe hatte auch das Schreiben für sich entdeckt: Jetzt erscheint sein neues Buch.

Das verkündete Kobes Witwe Vanessa (37) nun via Instagram: "Wir hoffen, ihr seid alle bereit, die West Bottom Badgers für eine weitere magische Basketball-Saison zu treffen. 'The Wizenard Series: Season One' ist jetzt erhältlich." Dabei handelt es sich um die Fortsetzung von "The Wizenard Series: Training Camp" – ein Buch, das Kobe in Zusammenarbeit mit Autor Wesley King vor rund einem Jahr auf den Markt gebracht hatte.

Für den 41-Jährigen war diese Reihe zu Lebzeiten ein echtes Herzensprojekt. "Ich habe sie entwickelt, um die Fantasie junger Sportler für ein Thema zu wecken, das sie lieben: Sport", erklärte er laut Daily Mail in einem damals geführten Interview. Es sei ein Buch, wie er es sich zu Beginn seiner Basketball-Karriere gewünscht hätte.

Getty Images Kobe Bryant 2008

Instagram / vanessabryant Kobe und Vanessa Bryant

Getty Images Kobe Bryant, Januar 2020



