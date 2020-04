Am Mittwoch ist die neue Reality-TV-Show Promis unter Palmen auf Sat.1 an den Start gegangen. In der Sendung kämpfen zehn Prominente in den unterschiedlichsten Challenges um ein Preisgeld von 100.000 Euro. Neben Promis wie Bastian Yotta (43), Tobias Wegener (26) und Désirée Nick (63) nimmt auch die Mode-Unternehmerin Claudia Obert (58) teil. In der Villa zickt, flirtet und trinkt Letztere, was das Zeug hält. Nun verriet Claudia gegenüber Promiflash, wie ihre Mitstreiter mit ihrem Lifestyle umgegangen sind.

Auf die Frage, wie Claudia sich in Thailand verhalten hätte, wenn keine Drinks verfügbar gewesen wären, verriet die Brünette gegenüber Promiflash: "Die haben mir manchmal sogar den Alkohol versteckt. Und dann haben sie mich so tyrannisiert, dass mir die Lust vergangen ist, sodass ich gar nichts mehr getrunken habe." Unter einer Sache habe sie besonders gelitten. "Ich wurde permanent als Alkoholikerin betitelt und beschimpft. Die anderen haben so gut wie nichts getrunken", offenbarte die 58-Jährige. Alleine Party zu machen und zu trinken sei für die Mode-Unternehmerin alles andere als witzig gewesen.

Sogar Ronald Schill (61) sei ein absoluter Spielverderber gewesen und habe kaum ein Glas angerührt. "Ich habe da echt schlechte Trainings-Partner gehabt", bemängelte Claudia gegenüber Promiflash. Der ehemalige Richter und die Society-Lady hatten sich seit dem ersten Tag in der Villa ansonsten aber blendend verstanden – mit und ohne Alkohol.

SAT.1/Richard Hübner Claudia Obert, Kandidatin bei "Promis unter Palmen"

Sat.1 Claudia Obert bei "Promi Big Brother"

Getty Images Ronald Schill 2014 in Köln

