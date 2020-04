Sarah Joelle Jahnels (30) Körper hat sich nach der Geburt ihres Kindes sehr verändert. Vor knapp drei Wochen brachte die ehemalige DSDS-Teilnehmerin ihre Tochter Lia Faé Agnes zur Welt. Da die Kleine per Notkaiserschnitt entbunden werden musste, hat Sarah jetzt eine große Narbe am Bauch. Nach ihrer Schwangerschaft klagt sie nun zudem über zahlreiche Beulen und Flecken an ihrem gesamten Körper, sowie Schwangerschaftsstreifen unterhalb des Bauches. Demgegenüber hat sie allerdings bereits mehr als die Hälfte ihrer Baby-Pfunde schon wieder verloren!

"Ich habe von 20 Kilo, die ich zugenommen habe, 12 schon wieder runter und werde, sobald der Bauchschnitt etwas ausgeheilt ist, etwas Sport und Rückbildungsgymnastik machen. Dann werde ich das schon wieder schaffen, ein relativ gutes Gewicht hinzubekommen", erzählte die frischgebackene Mutter im Gespräch mit Promiflash. Dennoch mache sie sich Gedanken, weil sie ihren Körper plötzlich ganz anders sehe: "Am meisten setzen mir die Schwangerschaftsstreifen zu, weil ich mir denke: 'Wow ich hab jetzt echt Streifen am Bauch.'" Andererseits sei sie gerade einfach nur glücklich, ein gesundes Baby im Arm zu halten und wolle sich deshalb darüber nun nicht mehr so viele Gedanken machen.

Vor der Geburt hatte sich die 30-Jährige große Sorgen um ihren After-Baby-Body gemacht und sich sogar über ein mögliches Mommy-Makeover beraten lassen. Der Arzt hatte ihr jedoch empfohlen, sich nach der Schwangerschaft zunächst etwas Zeit zu lassen und erst später gegebenenfalls den verbleibenden Bauchüberschuss oder leichte Fettpölsterchen zu beheben.

Anzeige

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel und ihre Tochter Lia Faé

Anzeige

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de