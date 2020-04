Wird Ramon Kaselowsky der neue Superstar? Der talentierte Zirkus-Moderator kämpfte sich bei "Deutschland sucht den Superstar" Runde um Runde weiter und steht am Samstag zusammen mit Chiara D'Amico, Paulina Wagner und Joshua Tappe im Finale der Show. Viele Zuschauer sind davon überzeugt, dass Ramons das Rennen für sich entscheiden wird. Doch schätzen seine DSDS-Mitstreiter, Wettspieler und die Promiflash-Leser das genauso ein?

Joshua verriet in einem Gespräch mit Promiflash, dass Ramon ihm im Finale gefährlich werden könnte: "Weil er der einzige Mann außer mir ist und in der ersten Show einen Riesenvorsprung hatte." Dass er der Publikumsfavorit sei, müsse jedoch nichts heißen: Dasselbe sei im vergangenen Jahr auch über Nick Ferretti gesagt worden, doch dann habe Davin Herbrüggen gewonnen. Auch Chiara und Paulina sind nicht überzeugt davon, dass Ramon die Nase vorn hat: "Für mich herrscht Gleichstand", verriet Chiara. Dem schloss sich ihre Mitstreiterin an: "Ich denke, dass alles noch offen ist."

Ob die drei damit aber richtig liegen? Die Wettquoten zeigen immerhin, dass die Mehrheit der Spieler bisher auf Ramon gesetzt hat! Wie Bild Sportwetten berichtet, hat der Castingshow-Teilnehmer eine Wettquote von 1,33. Die seines Kollegen Joshua liegt dagegen deutlich höher bei 7,50, und die von Paulina und Chiara liegen sogar bei 8,00 [Stand 2. April 2020 um 18.39 Uhr]! Da der Gewinnfaktor bei einem DSDS-Sieg von Ramon sehr gering ist, rechnen offenbar viele Wett-Fans mit seinem Erfolg! Die Tendenz deckt sich mit dem Ergebnis einer Promiflash-Umfrage vom 20. März 2020. Demnach hatten 79,5 Prozent der Wähler vermutet, dass Ramon DSDS gewinnen wird. Nur 20,5 Prozent hatten an den Sieg eines anderen Kandidaten geglaubt.

DSDS-Kandidat Ramon Kaselowsky

Chiara D'Amico bei DSDS 2020

Ramon Kaselowsky im Februar 2020



