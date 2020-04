Jede Kandidatin träumt von dem großen Finale von Germany's next Topmodel. Auch Bianca Own (18) wollte es bis in den Live-Showdown der 15. Staffel schaffen, doch Heidi Klum (46) machte diese Ambitionen in der zehnten Episode der Sendung zunichte. Nach einem verpatzten Videodreh und einer nicht überzeugenden Leistung auf dem Catwalk schmiss die Modelmama ihren Schützling aus der Show. Jetzt meldet sich Bianca erstmals zu der Entscheidung, die sie sehr mitnimmt, zu Wort.

In ihrer Instagram-Story wendet sich die Aachenerin direkt an ihre Community. "Mir kommen die Tränen, wenn ich daran denke. Ich kann es nicht wirklich realisieren, dass ich rausgeflogen bin", gibt Bianca zu. Sie habe auf dem gesamten Rückweg vom Drehort der Entscheidung zurück in die Modelvilla, in der sie dann ihre Koffer packen musste, geweint.

Viele Zuschauer dürften sich beim Anblick der Kandidatin leider fragen, wer sie überhaupt ist. In den bisherigen zehn Episoden erhielt die Brünette fast gar keine Sendezeit. Lediglich in der Folge, in der sie rausgeflogen ist, wurde sie ein paar Mal gezeigt.

Bianca Own, Model

Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Bianca

GNTM-Kandidatin Bianca im Februar 2020 am Set



