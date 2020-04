Sportelt sie sich so womöglich den Frust von der Seele? Eigentlich sah es danach aus, als ob sich Alexis Ren (23) und Noah Centineo (23) gesucht und gefunden hätten. Zumindest hatte es bei ihrem ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt mächtig geknistert. Doch aktuell verdichten sich die Indizien, dass sich die Influencerin und der "To All The Boys I've Loved Before"-Star getrennt haben könnten. Zumindest sind alle verliebten Pärchenbilder bei Instagram und Co. verschwunden, und die zwei folgen sich auch nicht mehr. Alexis scheint aber jetzt die perfekte Möglichkeit gefunden zu haben, um ihren vermeintlichen Liebeskummer zu bewältigen: Sport!

Paparazzi erwischten die 23-Jährige jetzt bei einer Joggingrunde auf Hawaii. Während des Laufens wirkt Alexis in sich gekehrt und entspannt – die wartenden Fotografen am Wegesrand scheinen sie überhaupt nicht aus der Ruhe zu bringen. Offenbar komplett ungeschminkt und mit großen Kopfhörern bewaffnet, macht sie in ihrem Fitness-Dress zudem eine ziemlich gute Figur – Bauchmuskeln und durchtrainierter Bizeps inklusive.

Ob sich das Model so von ihren Beziehungsproblemen ablenken will? Zumindest ist auf den aktuellen Schnappschüssen keine Spur von Noah zu sehen. Ob sich die beiden wirklich getrennt haben, ist offiziell noch nicht bestätigt. Sowohl Alexis als auch der Schauspieler hüllen sich diesbezüglich in Schweigen.

MEGA Alexis Ren, Netz-Star

MEGA Alexis Ren, Model

Instagram / ncentineo Noah Centineo und Alexis Ren, Januar 2020



