Ist das neue Traumpaar etwa schon wieder Geschichte? Im April vergangenen Jahres hatten Liebesgerüchte um Noah Centineo (23) und Alexis Ren (23) erstmals die Runde gemacht. Kurze Zeit später machten der Schauspieler und die Influencerin ihre Beziehung dann mit einem zuckersüßen Red-Carpet-Auftritt offiziell. Auch mit ersten Pärchenfotos begeisterten die beiden ihre Follower im Netz. Jetzt gibt es allerdings Indizien dafür, dass es sich bei den beiden längst wieder ausgeturtelt hat!

Fans spekulieren schon seit ein paar Tagen über ein mögliches Liebes-Aus. Dafür gibt es auch triftige Gründe, schaut man sich ihre Instagram-Profile an. So folgen die Stars sich mittlerweile nicht mehr und der 23-Jährige hat zudem den gemeinsamen Schnappschuss entfernt, mit dem er seine Community im Januar noch so entzückt hatte. Über die genauen Hintergründe hüllen sie sich allerdings bisher noch in Schweigen.

Eine Trennung käme wohl für viele sehr überraschend, schließlich hatten sich Noah und Alexis in den vergangenen Wochen noch total verliebt gezeigt. Das Model hatte in einem Interview mit Entertainment Tonight im November sogar regelrecht von dem "To All The Boys I've Loved Before"-Star geschwärmt: "Ich liebe diesen Mann von ganzem Herzen, deshalb bin ich sehr dankbar dafür, seine Partnerin zu sein."

Instagram / ncentineo Noah Centineo und Alexis Ren, Januar 2020

enewsimage / ActionPress Noah Centineo und Alexis Ren im Oktober 2019

Instagram / alexisren Alexis Ren, März 2020



