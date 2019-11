Endlich gab es das erste Liebesgeständnis! Schon seit einigen Monaten wurde gemunkelt, dass zwischen Alexis Ren (22) und Noah Centineo (23) etwas läuft. Ende Oktober machten sie ihre Beziehung tatsächlich offiziell, indem sie zusammen über einen Red Carpet in West Hollywood schlenderten. Jetzt sprach die schöne Brünette erstmals über ihre neue Flamme – und nahm bereits das Wort Liebe in den Mund!

Im Interview mit Entertainment Tonight kam Alexis aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Ich liebe diesen Mann", sagte sie überschwänglich. "Ich liebe diesen Mann vom ganzen Herzen, deshalb bin ich sehr dankbar dafür, seine Partnerin zu sein." Was sie an ihrem Liebsten besonders schätzt? "Er ist so leidenschaftlich bei allem, was er tut. Er gibt sich allem immer zu 100 Prozent hin und sein Herz ist aus Gold", säuselte die 22-Jährige weiter.

Mit dem "To All The Boys I've Loved Before"-Star sei das Model nun bereits "acht oder neun Monate" zusammen, nachdem sie sich durch gemeinsame Freunde kennengelernt hätten. Sogar die magischen drei Worte sind zwischen den beiden bereits gefallen.

Instagram / alexisren Alexis Ren, Influencerin

Anzeige

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Noah Centineo und Alexis Ren im Oktober 2019

Anzeige

FayesVision/WENN.com "To All the Boys I've Loved Before"-Star Noah Centineo, Juli 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de