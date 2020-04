Multitalent Herzogin Kate (38)? Die Ehefrau von Prinz William (37) punktet nicht nur mit ihren perfekten Stylings, ihrer Freundlichkeit und ihrer Souveränität bei öffentlichen Auftritten. Neben ihren royalen Pflichten kümmert sich die 38-Jährige rührend um ihre drei Kids Prinz George (6), Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1). Wegen der aktuellen Lage hat sie eine zusätzliche Aufgabe bekommen: Weil die Schulen geschlossen sind, ist Kate jetzt zu Hause auch als Lehrerin gefragt.

Für sie und Prinz William habe es höchste Priorität, dass sich ihr Nachwuchs in dieser Zeit sicher und behütet fühlt. "Daher beteiligen sich beide an Georges Hausaufgaben", berichtet ein Insider dem Boulevardblatt Sun Online. Für Charlotte hätten sich die Eltern eine Vielzahl von Aktivitäten ausgedacht und für den kleinen Prinz Louis bleibe so noch genügend Zeit zum Spielen. "Kate versucht sich als Lehrerin und befasst sich dafür täglich mit ihnen", verrät die Quelle. Obwohl sie und William ihre neuen Aufgaben sehr erfüllend fänden, hätten sie größten Respekt vor der Leistung der Lehrer ihrer Kinder, plauderte der Experte aus.

Vor Kurzem haben George, Charlotte und Louis den Ärzten und dem Pflegepersonal in Großbritannien für ihren Einsatz während der Krise gedankt. Mit einem zuckersüßen Instagram-Video, in dem die Kids gut gelaunt in die Hände klatschen, entzückten sie das britische Volk.

Anzeige

Splash News Herzogin Kate mit ihren Kindern Prinz Louis, Prinz George und Prinzessin Charlotte

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Charlotte und George

Anzeige

Instagram / kensingtonroyal Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de