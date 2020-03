Ben Affleck (47) und Ana de Armas (31) können kaum die Finger voneinander lassen! Nach ersten Gerüchten ist seit einigen Tagen klar: Aus den Schauspiel-Kollegen, die erst kürzlich die Dreharbeiten zu dem Psychothriller "Deep Water" abgeschlossen haben, ist ein Liebespaar geworden. Auch einen Urlaub in Costa Rica verbrachten die Hollywoodstars bereits in trauter Zweisamkeit. In der Öffentlichkeit machen sie aus ihrer Zuneigung nun keinen Hehl mehr!

Am vergangenen Montag spazierte das Paar mit seinem Hund in der Nähe von Bens Haus durch die Straßen von Los Angeles. Paparazzi-Aufnahmen von Daily Mail zeigen, wie sich Ana immer wieder an ihren Freund kuschelt und die beiden sich verliebte Blicke zuwerfen. Auch ein zuckersüßes Kuss-Foto lieferten die zwei ihren Fans. Und bei diesen Schnappschüssen wird klar: Auf den Straßen von L.A. sprudeln die Frühlingsgefühle über!

Dass die Chemie zwischen den beiden Schauspielern eindeutig stimmt, verriet kürzlich auch ein Insider gegenüber People: "Ben sah immer super relaxt und glücklich aus, wenn er in Anas Nähe war." Am Set des Films habe es zwar noch keine romantischen Gefühle gegeben, doch nach Ende der Dreharbeiten hätten Ben und Ana sofort damit angefangen, sich zu treffen.

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Getty Images Schauspielerin Ana de Armas

ENEWS/MEGA Ben Affleck und Ana de Armas, März 2020



