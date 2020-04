Lindsay Lohan (33) gibt ihr musikalisches Comeback! Zwölf Jahre lang war es ruhig um die Sängerin. Sie machte eher mit Party-Eskapaden und Männergeschichten Schlagzeilen als mit ihrer Musik. Nachdem Lindsay schon im September vergangenen Jahres ganz überraschend eine Hörprobe des Tracks "Xanax" geteilt hatte – der allerdings nie veröffentlicht wurde – legt sie nun mit einer neuen Single nach. In "Back To Me" singt Lindsay darüber, wie sie zu sich selbst gefunden hat.

Via Instagram kündigte die 33-Jährige an, dass ihr neues Lied jetzt erhältlich sei. "Mein Leben ist voller zerrissener Seiten. Ich war schwach, ansteckend, aber ich bin zu mir zurückgekehrt", trällert Lindsay in dem Refrain zu einem eingängigen Pop-Beat. In einem älteren Post erklärte sie dazu: "In dem Song geht es darum, sich neu zu entdecken und zu akzeptieren, all den Lärm auszublenden, weiter zu machen und die Vergangenheit hinter zu lassen, im Hier und Jetzt zu leben."

Und wie kommt "Back To Me" bei den Fans an? Die Kommentare auf YouTube sind hauptsächlich positiv. "Ja, du rockst es. Du bist zurück. Du hättest nie aufhören sollen, das ist super" oder "Nach allem, was sie durchgemacht hat, kommt sie so stark zurück, schön, glücklich und mit einem tollen Song. Das ist so emotional und inspirierend", schwärmen die User.

Anzeige

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin

Anzeige

Splash News Lindsay Lohan bei einer Party ihrer TV-Show "Lindsay Lohan's Beach Club"

Anzeige

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan im Februar



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de